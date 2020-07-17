Об этом Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил во время круглого стола на тему «Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России», который проходил сегодня во время «Славянского базара» в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво»:
– Этот музейный комплекс – предмет нашей особой гордости. Мы поспособствовали его развитию, помогли увеличить посещаемость. Кроме того, это место притягательно для проведения всевозможных пленэров, творческих дискуссий. Аура этого места настраивает на творческий лад.
Рассказывая о совместных литературных проектах, Григорий Алексеевич заметил, что здесь у Постоянного комитета Союзного государства много поводов для гордости:
– Мы помогли издать много интересных книг, в том числе о художниках, о Репине. Мы гордимся большим академическим трудом о Симеоне Полоцком, гордимся трудом, рассказывающим о взаимоотношениях Горького и Богдановича. То же самое могу сказать о проекте «Мост дружбы», который представляет общественности молодых белорусских и российских мастеров короткого рассказа. Их произведения размещаются в едином альманахе на русском и белорусском языках. Для нас это не дань моде. Как раз в сфере литературы мы наблюдаем устойчивый интерес к взаимному сотрудничеству и взаимному обогащению.
Посещение музея-усадьбы – один из пунктов программы Дня Союзного государства, который проходит сегодня на «Славянском базаре». Помимо круглого стола в «Здравнёво» Госсекретарь побывал на выставке одной картины И.Репина «Христос с чашей», а также посетил мастер-класс белорусских художников по «маляванке» – созданию расписных ковров.
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Рапота: культура и литература – важный элемент идеологии
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ