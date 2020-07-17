Рапота: культура и литература – важный элемент идеологии

Рассказывая о совместных литературных проектах, Григорий Алексеевич заметил, что здесь у Постоянного комитета Союзного государства много поводов для гордости:Посещение музея-усадьбы – один из пунктов программы Дня Союзного государства, который проходит сегодня на «Славянском базаре». Помимо круглого стола в «Здравнёво» Госсекретарь побывал на выставке одной картины И.Репина «Христос с чашей», а также посетил мастер-класс белорусских художников по «маляванке» – созданию расписных ковров.