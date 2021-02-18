Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, который планирует завершить свою работу на этом посту. Официальное решение пока не принято, однако вскоре истекает срок его полномочий.
Тему белорусско-российских отношений в беседе с Президентом Беларуси Григорий Рапота назвал важной не только для россиян и белорусов, но и для всего постсоветского пространства:
– Я должен сказать спасибо за долгие годы работы. Мне здесь было очень комфортно работать. Я хотел бы поблагодарить тех, кто моментально откликался на любые запросы, просьбы о встрече. Я это очень ценю и считаю, что если нам удастся сохранить эту атмосферу, это будет хорошим залогом для дальнейшего развития.
Поблагодарил Григорий Рапота и лично Александра Лукашенко:
– Не было случая, чтобы вы когда-то не откликнулись на любой запрос, на любую просьбу, пожелание и как-то не среагировали. Это создает хорошую рабочую обстановку. Даст Бог, она и дальше будет сохраняться – в Посткоме и других наших структурах. Там есть еще резервы. И я готов в любом качестве помогать новым людям, которые будут там работать.
Общаясь с журналистами, Государственный секретарь Союзного государства образно отметил, что в связи со "сменой караула" в руководстве Постоянного комитета СГ очень важно сохранить динамику интеграционных процессов и содействовать решению проблем, которые остаются в двусторонних отношениях.
– Где бы я ни находился, ни работал, мое сердце остается здесь – в сфере российско-белорусских отношений. И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых моих задумок.
Фото: БЕЛТА
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Рапота: где бы я ни оказался, всегда буду привержен Беларуси
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