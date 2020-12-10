Так образно выразился государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота о важности инженерной профессии, принимая сегодня мантию почетного профессора БНТУ на мероприятиях, посвященных 100-летию крупнейшего белорусского инженерного вуза. Такой награды он удостоен, в частности, за организационную поддержку Постоянным комитетом Союзного государства международных форумов вузов инженерно-технологического профиля, традиционно проводимых на площадке БНТУ.
– Такая высока награда для меня – большая честь, – отметил Григорий Рапота в беседе с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня». – Она свидетельствует о значимости сотрудничества Постоянного комитета и ведущего белорусского инженерного вуза. Возможности этого взаимодействия, считаю, беспредельны. Например, использование белорусского и российского научно-технологического потенциала для освоения Арктики, создания там комфортных условий проживания, добычи полезных ископаемых, сохранения природы. То же можно сказать о создании сверхскоростной международной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Минск – Варшава – Гамбург.
Звания почетного профессора БНТУ также удостоены председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, генеральный директор ОАО «Мотовело» Николай Ладутько.
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Рапота: держитесь за заводскую трубу – и все будет нормально
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ