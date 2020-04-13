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  2. Ранними яровыми засеяно свыше 80% площадей

Ранними яровыми засеяно свыше 80% площадей

Аграриям осталось засеять 161 тысячу гектаров, или 19 процентов площадей, отведенных под ранние яровые культуры. Работы завершают три региона: Минщина, Гродненщина и Витебщина. В минувшие выходные с заданием справилась Могилевщина, сообщает Минсельхозпрод.

В Минской и Гродненской областях при нынешних высоких темпах работы осталось на день-три — две тысяч гектаров соответственно. Витебщине времени потребуется больше: здесь пока еще не засеяны 160 тысяч гектаров.

Почти на 67 процентов завершен сев зернобобовых — осталось 60 тысяч гектаров. Пока отчитались Брестчина и Могилевщина. На Гродненщине и Минщине работы завершаются. На Гомельщине и Витебщине задание выполнено на 67 и 31 процент соответственно.

Продолжается сев сахарной свеклы — из 91,5 тысячи гектаров засеяно 26 процентов и льна — из 50,3 тысячи гектаров засеяно 20,6 тысячи. На 12 процентов выполнено задание по севу овощей. Посадка картофеля и сев кукурузы только-только набирают обороты.

Под яровой сев накоплено 730 тысяч тонн минеральных удобрений, что почти на 130 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом.

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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