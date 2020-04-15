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  2. Ранние яровые посеяны на площади 736 тысяч гектаров

Ранние яровые посеяны на площади 736 тысяч гектаров

Задание выполнено на 85 процентов. Основные работы сосредоточены на Витебщине — там все еще не засеяна большая половина площадей, или 143 тысячи гектаров.

В целом под яровой сев отведено 2561,3 тысячи гектаров. Из них засеяно 38 процентов, сообщает Минсельхозпрод. По темпам работ в тройке лидеров Гродненщина, Могилевщина и Брестчина — задание выполнено на 49,6, 45,4 и 40,3 процента соответственно. В остальных трех регионах показатель колеблется от 28 до 39 процентов.

Посеяно свыше 126 тысяч гектаров зернобобовых из 178,8 тысячи. Сев льна завершается на Брестчине и Гомельщине — осталось менее 400 гектаров. В целом по стране осталось 24 тысячи гектаров, из которых 13 тысяч за Витебщиной. Несмотря на низкие темпы работ, северный регион приступил к севу этой культуры намного раньше, чем в прошлом году.

Посеяно 37 процентов, или свыше 33 тысяч гектаров, сахарной свеклы, овощей — 25 процентов, или чуть более тысячи гектаров.

Под яровой сев накоплено 739 тысяч тонн минеральных удобрений, или свыше 58 процентов от потребности. К слову, это на 135 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Завершены работы по вывозке органики. Сейчас ведутся работы по ее внесению.

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