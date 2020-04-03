Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на половине площадей

Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на половине площадей

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 46,9% запланированных площадей, передает БЕЛТА.

По данным на 3 апреля сев ранних яровых в стране провели на площади 406,5 тыс. га. В южных регионах работы начались раньше. В Гомельской области сев уже завершен. В Брестской области ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяли на 95,4%, в Гродненской — на 61,3%, Минской — на 43,1%, Могилевской — 36,7%, Витебской — 4,75%. В этом году эти культуры будут размещены на площади 866,6 тыс. га.

Почву под сев яровых культур подготовили на 816,3 тыс. га (31,2% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стало известно, что появится в обновленном минском парке «Тиволи»
Лукашенко: нужно возделывать гречку самим
Президент совершает рабочую поездку в Минскую область
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на половине площадей
Национальный исторический музей в Минске и Несвиж вошли в топ-5 лучших музеев СНГ
На следующей неделе пройдут новые переговоры ОПЕК+
ВОЗ отправила в Беларусь 6 тысяч тестов на COVID-19
Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов
«Давление снижает и годы продлевает»: почему новогрудские ветераны уже тридцать лет поют в народном хоре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Наглость как натура
Национальная безопасность. Вооруженные Силы. Часть 3-я
Лучшие песни композитора Олега Молчана прозвучат в исполнении его друзей в двух концертах на «Беларусь 3»
Почему банкам рекомендуют повысить лимиты на карточках при покупках без ввода ПИН-кода
Беларусь из-за птичьего гриппа ограничила ввоз птицы из регионов Польши и Германии
Малышева рассказала о секретах иммунитета к коронавирусу
Штраф до 400 рублей: мы посмотрели, надевают ли владельцы собак на питомцев поводки и намордники
В июне завершается реставрация двух из четырех знаменитых мозаичных панно Александра Кищенко возле Национальной библиотеки
Сегодня в эфире «Альфа Радио» – предпоследний концерт онлайн-квартирника, гостями которого станет группа «Дрозды»
В США будут бороться со спекулянтами, скупающими средства защиты
Сегодня стартует 3‑й тур чемпионата Беларуси по футболу
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Жизнь на солнечных батареях
Авторы
СКАНИРУЙТЕ