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Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 37% площадей

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 36,8% запланированных площадей, пишет БЕЛТА.


В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия проинформировали, что по состоянию на сегодняшнее утро сев ранних яровых в стране провели на площади 319,2 тыс. га.

Наиболее быстрыми темпами работы традиционно идут в южных регионах: в Гомельской области эти культуры посеяли на 91,8% площадей, Брестской — на 85,1%. В Гродненской области сев проведен на 41,9% площадей, Минской — на 26,8%, Могилевской — 26,9%, Витебской — 2,6%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 546,9 тыс. га (63,1% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 866,6 тыс. га.

Фото: архив БЕЛТА
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