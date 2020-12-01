В очередной раз ученые доказали, что питание является ключевым фактором в сохранении и поддержании здоровья человека. Согласно одному из последних исследований ученых из Университета Кентукки в Лексингтоне, определенный набор продуктов может негативно сказываться на здоровье сердца. Результаты исследований опубликованы на страницах Medical Xpress, сообщает "Медицина и наука".
Проанализировав данные пациентов с сердечной недостаточностью, чье самочувствие периодически ухудшалось, эксперты решили провести эксперимент с участием 213 добровольцев, у которых наблюдалась данная патология. Все добровольцы должны были в течение двух недель вести запись в дневнике о той еде, которую они употребляют.
Через 14 дней ученые собрали данные участников и провели тщательный анализ. В результате удалось установить, что наиболее часто с повторными приступами сталкивались пациенты, в чьих рационах были продукты, провоцирующие воспаление. Именно те, кто чаще включал в свой рацион красное мясо, рафинированное масло, жирные молочные продукты, имели ухудшение состояния здоровья, связанное с работой сердца. И наоборот, у тех добровольцев, которые отдавали предпочтение оливковому маслу, цельнозерновым продуктам, а также овощам и фруктам, наблюдались меньшие риски повторной госпитализации, эти люди чувствовали себя намного лучше.
Фото: pixabay.com
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Рафинированное масло и жирное молоко: названы продукты, усугубляющие сердечную недостаточность
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