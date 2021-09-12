Радукану стала победительницей US Open в женском одиночном разряде

Обе теннисистки никогда прежде не доходили до титульных поединков на мейджорах и, следовательно, ни разу их не выигрывали. Исходя из этого, перед матчем было очевидно, что у кого-то подобное произойдет впервые. И по итогам праздник пришел на британскую улицу.В целом игра носила равный характер. Но Радукану оказалась чуть лучше в решающие моменты, благодаря чему отпраздновала этот знаковый для себя успех.Британка повела с брейком – 2:0. Затем Фернандес восстановила паритет – 2:2, и долгое время после этого соперницы брали исключительно собственные подачи. Но в самой концовке Радукану в очередной раз отличилась на приеме и закрыла сет в свою пользу.Вторая партия началась уже в пользу канадки, которая брейканула в третьем гейме и вырвалась вперед – 2:1. Но из шести последующих геймов Радукану выиграла пять, что позволило ей поставить точку в сете и матче.Из наших лучший результат на нынешнем турнире показала Арина Соболенко (WTA: 2), которая дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила Лейле Анни Фернандес – 6:7 (3:7), 6:4, 4:6. Ольга Говорцова (WTA: 136) и Юлия Готовко (WTA: 249) вылетели с этого US Open в квалификации, Александра Саснович (WTA: 90) и Егор Герасимов (ATP: 82) – в 1/64 финала, а Виктория Азаренко (WTA: 19) и Илья Ивашко (ATP: 53) – в 1/16 финала.