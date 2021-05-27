Радость и гордость. Выпускники делятся впечатлениями от республиканского «Последнего звонка»

В республиканском «Последнем звонке», который прямо сейчас проходит в Бобруйске, участвует около 2 тысяч лучших выпускников со всей страны. Лучшие из лучших.
Матвей Филонюк из Пинска считает поезду на праздник наградой, поощрением за хорошую учебу на протяжении одиннадцати школьных лет и активную общественную жизнь:
- Разумеется, быть в числе лучших очень круто! Даже слегка волнительно. Рад, что учеба не прошла зря, и мне удалось добиться некоторых результатов. Я участвовал в городских олимпиадах по математике, иностранному языку и астрономии. Также есть немало спортивных достижений, поскольку профессионально занимался хоккеем, но, к сожалению, пришлось завершить карьеру. Постараюсь быть успешным и дальше, тем более во взрослой жизни и возможностей больше. Хотелось бы приносить пользу родному городу, области, стране. Планирую поступить в БНТУ и, отучившись, стать инженером, чтобы остаться в любимой Беларуси и трудиться на ее благо.
Невероятную атмосферу происходящего отметила Анастасия Керина из Березино.
- Долго не могла поверить, что меня выбрали для поездки на «Последний звонок», - не скрывает эмоций девушка. – Безумно приятно, когда твои старания замечают другие люди. На протяжении всей учебы я была очень активной в жизни школы и города, участвовала в олимпиадах по французскому и русскому языках, без меня не обходился почти ни один конкурс и мероприятие. Благодарна наставникам, которые помогли мне пройти этот путь. Они вложили в меня много сил и эмоций, помогали совершенствоваться, искать свою дорогу в жизни.
В будущем Анастасия видит себя переводчиком или в профессии, связанной с международными отношениями:
- В современном мире качество общения между представителями разных стран имеет большое значение. Если они не находят общий язык, страдает много людей. Я бы хотела реализовать себя в данном направлении, помощь Беларуси укреплять свои позиции на мировой арене.
Фото Александра Анташкевича
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Радость и гордость. Выпускники делятся впечатлениями от республиканского «Последнего звонка»
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