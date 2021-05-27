Радость и гордость. Выпускники делятся впечатлениями от республиканского «Последнего звонка»

Матвей Филонюк из Пинска считает поезду на праздник наградой, поощрением за хорошую учебу на протяжении одиннадцати школьных лет и активную общественную жизнь:Невероятную атмосферу происходящего отметила Анастасия Керина из Березино.- не скрывает эмоций девушка. – Безумно приятно, когда твои старания замечают другие люди. На протяжении всей учебы я была очень активной в жизни школы и города, участвовала в олимпиадах по французскому и русскому языках, без меня не обходился почти ни один конкурс и мероприятие. Благодарна наставникам, которые помогли мне пройти этот путь. Они вложили в меня много сил и эмоций, помогали совершенствоваться, искать свою дорогу в жизни.В будущем Анастасия видит себя переводчиком или в профессии, связанной с международными отношениями:Фото Александра Анташкевича