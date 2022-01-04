Радоман: медики попросили закрепить в Конституции обязанность сохранять и укреплять здоровье

, – сказал Николай Радоман.По его словам, это уточнение не значит, что государство снимает с себя обязанность охранять здоровье населения. В документе закреплено, что Беларусь гарантирует это право, включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом. Государство также создает условия, чтобы медицинское обслуживание было доступно всем гражданам. Помимо этого, охрана здоровья обеспечивается в стране развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользоваться оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда.