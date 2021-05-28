Такую мысль высказал сегодня начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио» Вадим Шепет сегодня во время панельной дискуссии на I Форуме медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации»:
– Задача – четко структурировать контент. Консолидация на радио проявляется в приглашении разных экспертов, представителей различных сфер. Аргументировать в пользу политики государства бизнесмену будет гораздо проще, потому что это человек из его среды.
Вадим Шепет рассказал о консолидирующей функции радиовещания в нынешних общественно-политических условиях.
I Форум медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» проходит в Минске 27–28 мая. В нем участвуют представители государственных республиканских и региональных СМИ, сетевых изданий, блогосферы, начальники отделов идеологической работы (культуры) и по делам молодежи, представители факультета журналистики БГУ, эксперты в сфере коммуникаций.
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Радиоэфиры формируют общественное мнение
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