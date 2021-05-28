Радиоэфиры формируют общественное мнение

Вадим Шепет рассказал о консолидирующей функции радиовещания в нынешних общественно-политических условиях.I Форум медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» проходит в Минске 27–28 мая. В нем участвуют представители государственных республиканских и региональных СМИ, сетевых изданий, блогосферы, начальники отделов идеологической работы (культуры) и по делам молодежи, представители факультета журналистики БГУ, эксперты в сфере коммуникаций.