Радиационный контроль продуктов питания на Гомельщине: январское превышение норм – в четырех районах в частном секторе

В Гомельской области подвели результаты радиационного контроля продуктов питания и воды, проведенного учреждениями государственного санитарного надзора данного региона в январе текущего года.
– В январе подразделениями радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области проведены исследования 175 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137, – проинформировала заведующая отделением радиационной гигиены Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Буздалкина. – Из государственного сектора исследовано 93 пробы. Превышений республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) не установлено. Из частного сектора на содержание радионуклидов цезия-137 исследовано 82 пробы пищевых продуктов, превышения РДУ-99 выявлены в 7 (8,5%) пробах: в 4 пробах грибов свежих и продуктов их переработки, в 2 пробах грибов сушеных, в 1 пробе лекарственного сырья.
Специалист уточнила: превышения РДУ–99 в пробах грибов свежих и продуктов их переработки (зеленки) зарегистрированы на двух административных территориях: в Мозырском и Наровлянском районах. При допустимом уровне содержания цезия-137 в грибах свежих 370 Бк/кг превышения РДУ-99 регистрировались в 2–13 раз. При этом максимальный уровень загрязнения установлен в пробе из н.п. Лубень Наровлянского района – содержание цезия составило 4783 Бк/кг.
Превышения РДУ-99 в 2,5–10 раз в пробах сушеных грибов (грибы белые, смесь грибов) зарегистрированы в Лельчицком и Наровлянском районах. Максимальный уровень загрязнения был в пробе из н.п. Конотоп Наровлянского района (грибы белые) – содержание цезия составило 24 940 Бк/кг, при нормативе 2500 Бк/кг.
– Превышения РДУ-99 также регистрировалось в одной пробе лекарственно-технического сырья, в н.п. Пасека-Слободка Кормянского района, – отметила Алла Буздалкина. – В собранной лапчатке содержание цезия составило 662 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг.
В январе были проведены исследования 57 проб воды на содержание цезия-137, а также 29 проб пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90. Превышений РДУ-99 не установлено.
Фото: БЕЛТА
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Радиационный контроль продуктов питания на Гомельщине: январское превышение норм – в четырех районах в частном секторе
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