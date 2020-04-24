Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+15 oC
USD: 2.47
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Радиационная обстановка в Беларуси находится под постоянным контролем

Радиационная обстановка в Беларуси находится под постоянным контролем

Радиационная обстановка в Беларуси находится под постоянным контролем. Об этом во время брифинга сообщил начальник службы радиационного мониторинга ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Михаил Коваленко.


На 41 пункте наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха ежедневно измеряется мощность дозы гамма-излучения  и проводятся наблюдения за естественными выпадениями из атмосферы(25 пунктов). Кроме того, на 10 пунктах проводятся наблюдения за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы (ежедневно проводится отбор проб с использованием фильтровентиляционных установок).

Коваленко отметил, что круглосуточно каждые 10 минут поступают данные мощности дозы гамма-излучения от автоматических пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Эти пункты расположены в зоне влияния таких объектов, как АЭС сопредельных государств и Белорусская АЭС.

Также Михаил Коваленко вспомнил опыт, полученный во время пожаров 2015-го года: "Тогда горела зона отчуждения как на украинской , так и на белорусской территории. В том числе на территории с очень высокой плотностью загрязнения. Причем метеоситуация не была столь благоприятна для Беларуси, как в апреле этого года: наблюдался юго-восточный перенос воздушных масс. Белгидромет тогда зафиксировал повышение радиационных показателей на пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха. Эти данные передавались в МЧС — Республиканский центр реагирования на чрезвычайные ситуации, а также Минздрав, который провел расчет доз облучения населения. Результаты показали, что дозы облучения, рассчитанные для критической группы (дети), не представляют угрозы для здоровья населения и не требуют проведения защитных мероприятий. То есть неблагоприятная экологическая обстановка была, а радиационной опасности для населения не было".

По словам Коваленко, украинская зона отчуждения горит чаще, чем белорусская, потому что в отличие от Беларуси на украинской территории расположен ряд промышленных объектов, где ведется хозяйственная деятельность. Туда ездят люди, они там работают, а любой брошенный в траву окурок или бутылка, превращающаяся в линзу при попадании прямых солнечных лучей, может вызвать возгорание. Кроме того, на белорусской территории лесхозами более активно выполняются противопожарные мероприятия.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
ВИДЕОФАКТ: «Тесла» может ехать на автопилоте, "не замечая" отсутствия водителя
Европейские страны начинают возвращаться к прежней жизни
Роман в стихах «Евгений Онегин» собираются экранизировать в стиле «Великого Гэтсби»
На торгах 24 апреля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Стрим-спектакль "Непослушная спичка" в Драмтеатре Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
Житель Вороновского района пытался переместить товары в Литву при помощи беспилотника
Министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал экс-министр экономики Кыргызстана
Спасатели ликвидировали крупный пожар на границе Дрогичинского и Березовского районов
В Минске задержали наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Специалисты рассказали, как не стать жертвой «коронавирусных» мошенников
Большой театр Беларуси приглашает посмотреть записи своих легендарных спектаклей
В Барановичах племянник ограбил дядю и за ночь прогулял свыше 3 тысяч долларов
Названы автомобили, которые почти не ломаются — в списке почти исключительно «немцы»
Пожары в зоне отчуждения могут представлять опасность только для тех, кто их ликвидирует
Проект указа Президент «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» будет доработан
Кухарев: поставлена задача максимально обеспечить работу строительного комплекса
Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины
Выставка в Новополоцке «Окна сатиры» из фондов московского Музея Победы - стрим
В Дрогичинском и Березовском районах ликвидируют последствия крупного пожара
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Беги, дядя Митя
Авторы
СКАНИРУЙТЕ