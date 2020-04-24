Радиационная обстановка в Беларуси находится под постоянным контролем. Об этом во время брифинга сообщил начальник службы радиационного мониторинга ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Михаил Коваленко.





На 41 пункте наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха ежедневно измеряется мощность дозы гамма-излучения и проводятся наблюдения за естественными выпадениями из атмосферы(25 пунктов). Кроме того, на 10 пунктах проводятся наблюдения за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы (ежедневно проводится отбор проб с использованием фильтровентиляционных установок).

Коваленко отметил, что круглосуточно каждые 10 минут поступают данные мощности дозы гамма-излучения от автоматических пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Эти пункты расположены в зоне влияния таких объектов, как АЭС сопредельных государств и Белорусская АЭС.

Также Михаил Коваленко вспомнил опыт, полученный во время пожаров 2015-го года: "Тогда горела зона отчуждения как на украинской , так и на белорусской территории. В том числе на территории с очень высокой плотностью загрязнения. Причем метеоситуация не была столь благоприятна для Беларуси, как в апреле этого года: наблюдался юго-восточный перенос воздушных масс. Белгидромет тогда зафиксировал повышение радиационных показателей на пунктах наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха. Эти данные передавались в МЧС — Республиканский центр реагирования на чрезвычайные ситуации, а также Минздрав, который провел расчет доз облучения населения. Результаты показали, что дозы облучения, рассчитанные для критической группы (дети), не представляют угрозы для здоровья населения и не требуют проведения защитных мероприятий. То есть неблагоприятная экологическая обстановка была, а радиационной опасности для населения не было".

По словам Коваленко, украинская зона отчуждения горит чаще, чем белорусская, потому что в отличие от Беларуси на украинской территории расположен ряд промышленных объектов, где ведется хозяйственная деятельность. Туда ездят люди, они там работают, а любой брошенный в траву окурок или бутылка, превращающаяся в линзу при попадании прямых солнечных лучей, может вызвать возгорание. Кроме того, на белорусской территории лесхозами более активно выполняются противопожарные мероприятия.