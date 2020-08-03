Рачков: в Послании будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси

В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси, рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, его слова передает БЕЛТА.

По словам Сергея Рачкова, сенаторы ожидают очень сильного, программного Послания.

– В нем будут рассмотрены магистральные направления развития Беларуси как минимум на ближайшие пять лет, – считает он.

Речь в Послании пойдет о развитии политической, экономической систем, реализации гуманитарных проектов, улучшении качества жизни населения, добавил парламентарий.