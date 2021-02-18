Рачков: в ходе мониторинга цен на лекарства сенаторы изучают ситуацию на предприятиях-изготовителях

Члены Совета Республики Национального собрания в ходе мониторинга ситуации на отечественном рынке лекарственных средств будут встречаться с коллективами предприятий-производителей препаратов и изучать текущую ситуацию на производстве. Об этом председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков заявил журналистам в четверг в Логойске во время посещения СООО «Лекфарм», передает корреспондент sb.by.



– Члены Совета Республики продолжают посещать и встречаться с трудовыми коллективами производств (фармацевтической отрасли. – Прим. ред.), – сказал он. – Сегодня я приехал на одно из ведущих предприятий по выпуску лекарственных средств. Конечно же, волнуют цены, ассортимент. Важно также изучить проблемные вопросы, интересно и мнение людей о происходящих в стране общественно-политических событиях.



Сергей Рачков добавил, что «Лекфарм» – это высокотехнологичное производство, одно из лидирующих предприятий отрасли, работает стабильно.



– Очень важно, что оно находится в Логойском районе, –— подчеркнул сенатор. – В резолюции VI Всебелорусского народного собрания записано, что одним из приоритетов пятилетки являются сильные регионы. Такие производства – это возможность трудоустройства, создание новых рабочих мест и, как показывает опыт этого предприятия, – достойная заработная плата. Важно также, что «Лекфарм» увеличивает поставки продукции на экспорт, ведь рост экспорта – еще одна из задач предстоящего пятилетия.



Все наблюдения, которые парламентарии сделают во время посещения фармацевтических предприятий, будут впоследствии оформлены в виде запросов в различные министерства, проинформировал Сергей Рачков:



– В частности, в беседе с руководством этого предприятия обсуждалась тема производства очень важного лекарственного средства, которое широко используется в условиях пандемии коронавируса. Будем также давать рекомендации и поручения ряду государственных органов. Надеюсь, что совместными усилиями найдем решение насущных проблем.



В свою очередь, директор СООО «Лекфарм» Андрей Потапович рассказал, что ассортимент продукции предприятия ежегодно расширяется на 6–8 наименований препаратов. Цены на производимые лекарства в течение 2020 года были неизменны, а по многим позициям даже снижались в связи с ростом конкуренции среди отечественных производителей. В 2021 году цены без НДС остаются неизменными.