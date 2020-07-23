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  2. Рачков: в Беларуси вдохнули вторую жизнь во многие крупнейшие предприятия и бренды

Рачков: в Беларуси вдохнули вторую жизнь во многие крупнейшие предприятия и бренды

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ выразил мнение, что Беларусь за годы суверенности добилась серьезных успехов.

Фото: архив БЕЛТА

– Я имею возможность более 25 лет сравнивать, бывая за рубежом, какие огромные изменения произошли в нашей стране. И знаете, первые годы [суверенной Беларуси] немного сердце щемило, когда видел не те поля, не те дороги, когда сравнивал с тем, что есть за границей. А сейчас, когда я езжу по нашей стране, радуюсь и говорю: ведь можем мы, и можем еще лучше! – подчеркнул Сергей Рачков.

Он отметил, что еще до начала пандемии коронавируса побывал в Таджикистане, где до сих пор люди чувствуют на себе отголоски гражданской войны, произошедшей еще в 1990-е годы.

– Люди переживают как минимум по двум причинам: во-первых, они потеряли очень много населения, во-вторых, они потеряли практически всю промышленность. И сейчас выжить только на сельском хозяйстве непросто. Мы ее [промышленность] сохранили, развили, вдохнули вторую жизнь во многие крупнейшие предприятия и бренды, которые сегодня на слуху во всем мире, – отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности.

Он также добавил, что у белорусов рядом со скромностью соседствует стеснение – мы не можем показать то, что мы создали и умеем.

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