Рачков: в Беларуси есть весьма крупные трудовые коллективы. И они должны функционировать устойчиво

Акценты сделаны и на состоянии современной экономики страны, и на ее перспективах. Такое мнение высказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, комментируя прозвучавший сегодня в Овальном зале Дома Правительства доклад заместителя Премьер-министра Беларуси Юрия Назарова в ходе совместного заседания палат Национального собрания Беларуси.

Сергей Рачков отметил, что заслушанный на заседании доклад вице-премьера Юрия Назарова оказался весьма содержательным. И структурированным по основным темам:

– Мы услышали о достаточно серьезных успехах в развитии нашей промышленности, росте промышленного производства и экспорта. Узнали, что происходит серьезное пополнение бюджета за счет роста экспорта товаров и услуг. Конечно же, было уделено внимание – и думаю, это совершенно справедливо – мерам по противодействию тому санкционному давлению, которое оказывается на Беларусь. Прозвучали достаточно четкие ответы на все вопросы по этому поводу: Правительство держит ситуацию на контроле, уделяет ей пристальное внимание, осуществляет соответствующие мероприятия. С одной стороны – мероприятия реагирования на санкционное давление (где есть возможность без ущерба для нас ответить на недружественные действия, Правительство это делает), с другой – внимание к вопросам импортозамещения. Прозвучали очень конкретные ответы на все эти вопросы.

Сергей Рачков особо отметил в речи вице-премьера вопросы развития перспективных производств:

– Ведь у нас в стране есть весьма крупные трудовые коллективы. И конечно же, они должны функционировать устойчиво. Для этого в том числе требуется и ввод новых мощностей. Упор – на производство автобусов и трамваев, финансирование «Интеграла». Иными словами, акценты были сделаны и на состоянии современной экономики страны, и на ее перспективах.