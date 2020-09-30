Урегулирование нагорнокарабахского конфликта возможно только мирным путем. Такую точку зрения БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.
Фото: архив БЕЛТА
Он отметил, что в Беларуси с тревогой следят за резкой эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе. "Необходимо энергично поддержать все призывы к полному прекращению огня и боевых действий, влекущих жертвы с обеих сторон. Урегулирование кризиса возможно только мирным путем – не орудия, а дипломатия должна быть в арсенале обоих государств для предотвращения гибели людей, особенно мирных граждан", – уверен сенатор.
По словам Сергея Рачкова, Ереван и Баку одинаково близки Минску – независимо от членства в тех или иных международных структурах. Белорусский народ с глубоким уважением относится к народам этих стран и рассчитывает на их мудрость и благоразумие, на понимание отсутствия альтернативы мирному разрешению конфликта.
"Минская группа ОБСЕ должна проявить активность в поиске мирного урегулирования ситуации, в первую очередь ее сопредседатели – Россия, Франция и США", – подытожил председатель комиссии.
Опубликовано:
355
Рачков: урегулирование нагорнокарабахского конфликта возможно только мирным путем
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter