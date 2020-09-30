Рачков: урегулирование нагорнокарабахского конфликта возможно только мирным путем

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Он отметил, что в Беларуси с тревогой следят за резкой эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе., – уверен сенатор.По словам Сергея Рачкова, Ереван и Баку одинаково близки Минску – независимо от членства в тех или иных международных структурах. Белорусский народ с глубоким уважением относится к народам этих стран и рассчитывает на их мудрость и благоразумие, на понимание отсутствия альтернативы мирному разрешению конфликта., – подытожил председатель комиссии.