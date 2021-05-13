Рачков участвует в международной научно-практической конференции по мониторингу выборов

Сегодня сенатор выступил на совещании «Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы».– сказал Сергей Рачков.В своем выступлении он отметил ситуацию в Беларуси, которая сложилась после выборов 2020 года, – было серьезное внешнее вмешательство в избирательные процессы.– констатировал Сергей Рачков.По его словам, позиции участников форума созвучны. Отмечена важность работы Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ., – заявил парламентарий.На конференции акцент сделан на вопросах использования информационных технологий в избирательном процессе и рассмотрении новых электоральных процедур. Обсуждается методология избирательного процесса, принципы и стандарты международного наблюдения за выборами в современных условиях.Фото пресс-службы Совета РеспубликиАлина Данилович