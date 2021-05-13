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  2. Рачков участвует в международной научно-практической конференции по мониторингу выборов

Рачков участвует в международной научно-практической конференции по мониторингу выборов

13–14 мая в Санкт-Петербурге проходит международная научно-практическая конференция «Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов», приуроченная к 15-летию создания Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ. В мероприятии участвует председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.


Сегодня сенатор выступил на совещании «Институт международного наблюдения за выборами. Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы».

 –Это очень полезное и актуальное совещание, инициированное руководством Совета Федерации Федерального собрания России. Высказанные идеи будут потом воплощаться в том числе и в модельное законодательство, которое разрабатывается МПА СНГ. Такое мероприятие проводится впервые и, с моей точки зрения, оно имеет практическую значимость. Нам удалось послушать представителей государственных органов,  экспертного сообщества, парламентариев по важным, актуальным вопросам. В последнее время избирательные процессы, например, 2020-го – начала 2021 года показывают участившееся внешнее вмешательство в избирательные кампании, – сказал Сергей Рачков.


В своем выступлении он отметил ситуацию в Беларуси, которая сложилась после выборов 2020 года, – было серьезное внешнее вмешательство в избирательные процессы.

– Мы наблюдали в конце дня выборов попытки блокирования избирательных участков, и это свидетельствует о том, что это был один из этапов возможного сценария так называемой “цветной революции”. Она не была осуществлена в Беларуси благодаря монолиту как государственных органов, так и силовых структур, – констатировал Сергей Рачков. 

По его словам, позиции участников форума созвучны. Отмечена важность работы Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ. 

– Он вносит серьезный вклад в подготовку международных наблюдателей от СНГ. Конечно же, сравнивали деятельность БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ и МПА СНГ по наблюдению за выборами. Сделан критический анализ деятельности БДИПЧ ОБСЕ. Подчеркнули важность наращивания информационной работы миссии СНГ по наблюдению за выборами, в том числе нашего международного института, который обеспечивает методологическую подготовку наблюдателей и участвует в разработке итогового документа по наблюдению за выборами, который, с нашей точки зрения, имеет очень важный юридический акцент, а не политизированный, как это делается миссиями БДИПЧ ОБСЕ, – заявил парламентарий.


На конференции акцент сделан на вопросах использования информационных технологий в избирательном процессе и рассмотрении новых электоральных процедур. Обсуждается методология избирательного процесса, принципы и стандарты международного наблюдения за выборами в современных условиях.

Фото пресс-службы Совета Республики

Алина Данилович
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