Рачков: работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на встрече с членами Молодечненского районного Совета депутатов, рассказали БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского Парламента.

Во время рабочей поездки Сергей Рачков провел встречи с председателем Молодечненского районного исполнительного комитета Юрием Горловым и членами районного Совета депутатов. Обсуждались актуальные для района вопросы, электоральная кампания, а также работа с обращениями.

– Депутаты должны более внимательно к ним относиться, глубоко вникать в суть жизненных потребностей жителей района, добиваться от местных властей конструктивного реагирования на обращения граждан. Работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей, – подчеркнул сенатор.

Особое внимание на встрече уделялось тому, как местные власти решают вопросы, связанные с выплатой заработной платы и переходом на полную рабочую неделю на отдельных предприятиях в Молодечно в условиях постепенного открытия внешних рынков сбыта производимой продукции. Кроме того, Сергей Рачков проинформировал об основных направлениях деятельности Совета Республики, принятых на весенней сессии законах.

Сенатор также встретился с коллективом завода "Молодечномебель". Затрагивался широкий круг вопросов: условия труда, финансово-хозяйственная деятельность предприятия, зарплата, развитие производства, увеличение экспорта. Парламентарий обратил внимание на серьезные успехи отечественной деревообрабатывающей отрасли.

– Они достигнуты благодаря верным стратегическим решениям, принятым Главой государства по поддержке деревообработки, включая производство мебели, которая отличается высоким качеством и современным дизайном. Были инвестированы крупные средства в модернизацию предприятий, их переоснащение, подготовку кадров, выход продукции на новые рынки, – сказал он.