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Рачков провел личный прием граждан

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сегодня провел личный прием граждан. Общаясь с журналистами, он отметил, что в последнее время в профильную комиссию приходят обращения, связанные с законопроектами о недопущении реабилитации нацизма, противодействии экстремизму, которые недавно одобрили сенаторы:

– Многие люди поддерживают наши действия, поручения Главы государства. Но некоторые юристы в своих обращениях говорят о том, что мы не выполняем международные обязательства Беларуси. Однако такие утверждения, как правило, безосновательны. Все законопроекты до того, как они принимаются и одобряются Советом Республики, проходят несколько этапов юридической экспертизы, в том числе на соответствие международным обязательствам Беларуси. 

Что касается личных приемов граждан, то тут, по словам сенатора, участились обращения, связанные с трудоустройством:

Поступают просьбы о восстановлении на службе в органах внутренних дел, на госслужбе. Мы очень внимательно рассматриваем эти заявления. Если они соответствуют нашим подходам, то, как правило, эти просьбы удовлетворяются.

Сергей Рачков сообщил, что не уменьшается и количество обращений по тематике благоустройства, ремонта дорог. Это свидетельствует о том, что местные органы власти не всегда досконально разбираются в ситуации, что недопустимо.

- Основной посыл нашего Президента - внимательное отношение к каждому человеку и удовлетворение просьб, которые обоснованы. Повышение качества работы с обращениями граждан - это повышение доверия к власти. И это нас объединяет. В Год народного единства особенно важно быть внимательными к обращениям наших людей, - подчеркнул сенатор. 

Так, сегодня к Сергею Рачкову обратился Александр Николаевич из Могилева. Ранее он служил в органах внутренних дел, однако в 2015 году из-за прогула был уволен. Мужчина переквалифицировался, работал водителем, сторожем, однако на этих должностях не чувствовал себя на своем месте. 

- Я совершил ошибку, за которую раскаиваюсь, хочу вернуться туда, где и начинал свою карьеру, - сказал он.

Сергей Рачков обещал более детально изучить ситуацию и попросил заявителя предоставить рекомендации с его предыдущих мест работы. Если они будут положительными и подтвердят достижения гражданина, его активную гражданскую позицию, то в Совете Республики внимательно все рассмотрят. 

Ирина Владимировна из Бобруйска рассказала, что суд признал ее мужа виновным во взяточничестве. Но по ее мнению, оснований для этого не было. Она также пожаловалась, что ее и супруга оскорбляли в одном из телеграмм-каналов. Парламентарий пообещал изучить документы и дать женщине ответ.

Алина ДАНИЛОВИЧ
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