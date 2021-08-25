Рачков провел личный прием граждан

Бытовые вопросы, застарелый конфликт соседей в одном из садовых товариществ и даже конфиденциальное обращение, рассматриваемое по просьбе посетителя в отсутствии прессы, стали основным лейтмотивом личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц, который провел сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Общаясь с журналистами во время короткого перерыва в ходе приема, Сергей Рачков напомнил, что Совет Республики внедрил в практику проведение единых дней приема граждан. Таковые уже проведены в Минском районе и в самой столице.

– Тем не менее раз в месяц в здании Совета Республики председатели постоянных комиссий также обязательно принимают граждан, – подчеркнул он.

Говоря о сегодняшнем приеме и записавшихся на него, сенатор пояснил:

– Это люди с различными проблемами, связанными со сложными жизненными обстоятельствами. К сожалению, некоторые проблемы настолько глубоко уходят в прошлое – скажем, одна из посетительниц обратилась с проблемой, которая ее беспокоит уже около двух десятилетий, – что разбирательство по таким вопросам крайне сложное. Тем не менее мы внимательно выслушиваем каждое обращение, уточняем детали и, несмотря на длительный характер истории, пытаемся помочь заявителю в каждом конкретном случае, задействовав все необходимые для этого органы – от местных исполнительных и распорядительных до республиканских.

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