Рачков проведет личный прием граждан 29 сентября

Личный прием на будущей неделе проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. 29 сентября граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, их представители и представители юридических лиц, могут обратиться за консультацией с 10:00 до 12:00, информирует БЕЛТА.
В пресс-службе верхней палаты Парламента уточнили, что личный прием пройдет в столице по адресу: ул. Кирова, 49. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться либо путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9, либо с помощью электронного обращения.
В случае возникновения вопросов можно позвонить по номеру (8-017) 327-46-74.
Фото: БЕЛТА