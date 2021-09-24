Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Рачков проведет личный прием граждан 29 сентября

Рачков проведет личный прием граждан 29 сентября

Личный прием на будущей неделе проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. 29 сентября граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, их представители и представители юридических лиц, могут обратиться за консультацией с 10:00 до 12:00, информирует БЕЛТА.


В пресс-службе верхней палаты Парламента уточнили, что личный прием пройдет в столице по адресу: ул. Кирова, 49. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться либо путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9, либо с помощью электронного обращения.

В случае возникновения вопросов можно позвонить по номеру (8-017) 327-46-74.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы