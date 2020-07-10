Рачков: пандемия создает сложности, но не для белорусского АПК

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БЕЛТА

Сергей Рачков во время рабочей поездки в Брестскую область встретился с трудовым коллективом ОАО "Ружаны-Агро". Обсуждались условия труда работников, зарплата, развитие производства., – отметил сенатор.Он напомнил, что еще 25 лет назад Президенту, Правительству, аграриям пришлось приложить максимум усилий, чтобы сохранить сельское хозяйство. Сегодня оно интенсивно развивается и дает результаты.Парламентарий отметил, что встречи с сельчанами, посещение агропромышленных предприятий помогают глубже разобраться в проблемах, которые волнуют людей в регионах. А это в свою очередь позволяет улучшить качество принимаемых законопроектов, повысить эффективность правоприменительной практики на местах.Во время поездки Сергей Рачков провел встречи с председателем Ружанского сельисполкома Оксаной Юрковской, депутатами Пружанского райсовета и Ружанского сельсовета. Сенатор рассказал о деятельности Совета Республики, принятых на весенней сессии законах, направленных на решение актуальных социальных вопросов, поддержку экономики, стимулирование предпринимательской активности, расширение внешней торговли и диверсификацию экспорта. Особое место в разговоре было уделено электоральной кампании и работе с обращениями граждан. По мнению председателя Постоянной комиссии Совета Республики, депутатский корпус должен больше внимания уделять сельским районам, созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, поддержке здравоохранения, школьного образования.В этот же день сенатор провел прием граждан и прямую телефонную линию в Ружанах. Он ответил на вопросы об обеспечении дополнительной безопасности граждан, проживающих в городском поселке, и оказании помощи в издании книги о здоровом образе жизни. За час к нему обратились шесть человек. Звонки поступали из разных районов, вопросы в основном находились в компетенции местных властей. Сенатор считает, что это говорит об определенных недоработках с их стороны, которые необходимо устранять, в том числе при содействии на более высоком уровне.