Рачков: ослаблять действие «антинаркотического» законодательства пока преждевременно

Парламентарии не исключают возможности внесения в будущем изменений в законодательство, которые позволят уменьшить сроки наказания за преступления, связанные с распространением наркотиков. Однако пока жесткие меры пресечения таких деяний вполне обоснованы и дают эффект. Об этом заявил сегодня в ходе проведения личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сенатор сообщил, что одна из нередких тем для обращений граждан – вопросы, связанные с исполнением наказаний, в том числе по «наркотическим» уголовным статьям:

– Вы знаете, что мы приняли жесткий, но, я считаю, правильный закон, чтобы поставить барьер распространению наркотиков. Проходящие по таким статьям молодые люди получают нередко 10 и более лет лишения свободы. Родители считают, что это чрезмерно жесткий подход. Однако проблема с распространением наркотических средств весьма серьезная. Мы отслеживаем практику применения этого закона – и видим резкое сокращение деяний в этой области. Поэтому, на наш взгляд, пока преждевременно ослаблять действие этого закона. Тем не менее мы встречается с родителями таких молодых людей, мониторим практику применения этого закона. Но, повторюсь, пока считаем ее обоснованной.

При этом Сергей Рачков заметил:

– Но жизнь идет вперед – и мы рассчитываем, что в определенный момент сможем внести изменения в законодательство, которые позволят уменьшить сроки наказания за такие преступления.

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