Рачков: ОДКБ – гарант международной и региональной безопасности

Совещание прошло под руководством председателя координационного совещания, председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по обороне Владимира Шаманова. В ходе заседания рассмотрено 8 вопросов. Парламентарии заслушали доклад заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева о противодействии вызовам и угрозам коллективной безопасности, состоянии и перспективах военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе. С информацией о ходе реализации приоритетов Республики Таджикистан в период председательства в ОДКБ в 2021 году выступил председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности Рустам Шохмурод.Участники координационного совещания проанализировали военно-политическую обстановку в Кавказском и Восточно-Европейском регионах коллективной безопасности ОДКБ. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров доложил парламентариям о совместных учениях с войсками (коллективными силами) ОДКБ в 2021 году.– сказал Сергей Рачков по итогам совещания.Фото: Совет Республики