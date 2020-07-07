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Рачков: мы будем усиливать информационную составляющую работы Парламентского Собрания

Парламентское измерение является важной составляющей деятельности Союзного государства. При этом депутаты обеих стран намерены усиливать информационную часть работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Об этом сегодня перед началом 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, проходящей в Минске и Москве в режиме видеоконференции, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сенатор подчеркнул, что у нас много совместных программ, которые реализуются при финансировании из бюджета Союзного государства:

 Более одиннадцати таких программ, в основном инвестиционных. Надо отметить, что в Парламентском Собрании белорусская депутация имеет значительное представительство, нам доверено руководство важными комитетами, в том числе комитетом по вопросам внешней политики. У нас с российскими коллегами по большинству международных и региональных проблем схожие подходы, схожие взгляды. Поэтому внешнеполитической тематике в нашем парламентском измерении уделяется повышенное внимание, и мы будем продолжать эту работу.

Сергей Рачков напомнил, что в настоящее время готовится VII Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Минске и Минской области:

– Он будет посвящен теме Великой Победы, а одна из секций обсудит тематику совместных усилий Беларуси и России по противодействию героизации нацизма на международных площадках. Это актуальнейшая тема сегодня.

Отвечая на вопрос журналиста sb.by о борьбе с фейками в целом, Сергей Рачков отметил:

 Мы обращаем внимание на инфопандемию. Но нам надо заниматься делом. Реализовывать те планы, которые принимаются в рамках Союзного государства – в экономической сфере, в научно-технической, в координации внешней политики. Вопросам борьбы с фейками сегодня уделяется значительное внимание, и подходы здесь однозначные. Думаю, что мы будем усиливать информационную составляющую работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Один из главных вопросов в повестке сегодняшней 58-й сессии ПС – ход выполнения плана мероприятий Союзного государства на 20192020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, на сессии планируется рассмотреть ряд бюджетных вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019 год». А также признать полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегированных в Парламентское Собрание. Помимо этого, планируется избрать первого заместителя председателя и заместителей председателя ПС, утвердить новые составы комиссий и избрать их председателей.

Фото БЕЛТА

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