Рачков: межпарламентским структурам направлены приглашения наблюдать за выборами Президента в Беларуси

Руководство Национального собрания направило в адрес межпарламентских структур приглашения принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, пишет БЕЛТА.

Сергей Рачков. Фото из архива БЕЛТА



Приглашения от имени руководства Национального собрания направлены в адрес Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской Ассамблеи стран - участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сергей Рачков обратил внимание, что Беларусь заинтересована в проведении выборов с участием экспертного сообщества и всегда готова принять международных наблюдателей, включая миссии межпарламентских структур.

Ранее сообщилось, что Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Результаты Центризбирком должен объявить не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.