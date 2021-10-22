Рачков: идет гибридное, изощренное наступление как на Беларусь, так и на другие государства ОДКБ

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков выступил на заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству по теме Обращения белорусских депутатов и членов Совета Республики к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.





Сенатор поделился мнением о первоочередных задачах Парламентской ассамблеи ОДКБ в современных условиях. По его словам, Беларусь, вступая в Организацию Договора о коллективной безопасности, без сомнения, делала это осознанно. Потенциал организации значительный. И создание Парламентской ассамблеи ОДКБ также важно и символично, поскольку ее задача – продвижение тех целей и задач, которые реализует ОДКБ как региональная оборонительная организация.

Сергей Рачков подчеркнул, что Беларусь принимает участие в работе как ОДКБ в целом, так и ее Парламентской ассамблеи. Активно ведется работа в комиссиях ПА ОДКБ, в частности, в Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству:

– Сегодняшняя политическая ситуация вокруг наших государств непростая. Мы видим, что идет наступление. Гибридное, изощренное наступление как на Республику Беларусь, так и на другие государства организации. Это не только экономическое давление, но и политическое, дипломатическое. Поэтому мы должны активно работать в международных организациях, последовательно доводить свою позицию на всех площадках – и международных, и межпарламентских. Быть такой площадкой – одна из задач ПА ОДКБ. Сейчас мы начинаем юридически закреплять еще одно очень важное направление деятельности ассамблеи – мониторинг выборов в государствах организации.

Сергей Рачков отметил, что работа в данном направлении уже ведется, причем активно. Поэтому сейчас очень важно закрепить наработанное, подвести методологическую базу под эту работу. Парламентарии должны наращивать усилия именно в политической сфере – по продвижению повестки ОДКБ, полагает сенатор.

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