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  2. Рачков: депутаты должны активнее участвовать в решении вопросов занятости и создании новых высокооплачиваемых рабочих мест

Рачков: депутаты должны активнее участвовать в решении вопросов занятости и создании новых высокооплачиваемых рабочих мест

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на встрече с депутатами Жодинского городского и Минского областного Совета депутатов от Жодино, передает БЕЛТА.

Во время встречи Сергей Рачков проинформировал о деятельности Совета Республики и законах, одобренных на весенней сессии.

– Депутаты должны активнее участвовать в решении вопросов занятости населения, создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и обеспечении роста экономики страны в целом. Белорусская модель экономического развития отвечает интересам как государства, так и простого человека, обеспечивает поступательное повышение уровня жизни людей, – сказал он.

Сенатор добавил, что депутатам необходимо принимать решения, которые способствовали бы раскрепощению деловой инициативы в регионах, включению потенциала малых и средних предприятий в наращивание экспорта и увеличение валютных поступлений в страну.

Парламентарий также встретился с трудовыми коллективами ОАО "Світанак", где ознакомился с производством. Особое внимание Сергей Рачков уделил пошиву школьной формы. Сенатор подчеркнул, что депутаты должны держать на контроле подготовку детей к новому учебному году.

Сейчас в "Світанке" усилен акцент на пошиве школьной формы и одежды для спорта. Подготовлены три капсульные коллекции. Кроме того, отшиваются термобелье, джемпера, жилеты и другой сезонный ассортимент.

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