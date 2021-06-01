Личный прием граждан председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Серея Рачкова пройдет 2 июня. Задать интересующие вопросы также смогут индивидуальные предприниматели, их представители и представители юридических лиц, информирует пресс-служба верхней палаты Парламента.
Прием состоится в период с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Кирова, д.47.
Предварительная запись осуществляется путем направления письменного (220016, г. Минск, ул. Красноармейская, д.9) или электронного обращения (форма для заполнения на сайте).
Фото: БЕЛТА
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Рачков 2 июня проведет личный прием граждан
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