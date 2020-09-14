Работы на первом участке третьей линии минского метро планируют завершить к ноябрю

, – отметил Владимир Кухарев.Председатель Мингорисполкома также обратил внимание на дома, которые возводятся с нарушением нормативных сроков строительства, и потребовал ввести в эксплуатацию все проблемные стройки жилья в Минске. Необходимые нормативные документы для этой работы приняты. Владимир Кухарев подчеркнул, что появление новых домов со сверхнормативными сроками строительства недопустимо и уже сейчас следует принять незамедлительные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не возникало.Кроме того, на совещании поставлена задача обеспечить выплату заработной платы работникам городских предприятий в установленные сроки и не допускать задержек. Даны поручения объявить в городе осенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению. Особое внимание предстоит уделить территориям, прилегающим к железной дороге и МКАД, поймам водных объектов столицы. Эти участки необходимо очистить от мусора и зарослей, благоустроить.Затронуты и вопросы заполняемости спортивных сооружений, в том числе в учреждениях образования. Владимир Кухарев подчеркнул: молодежь нужно активнее вовлекать в спорт, а спортивные и тренажерные залы, бассейны и другие сооружения, которые находятся в школах, должны работать с полной загрузкой и быть доступны как учащимся, так и жителям столицы.