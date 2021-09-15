Работодатели США принуждают сотрудников к вакцинации под угрозой увольнения

По этой причине многие американские жители, которые из-за пандемии работали удаленно, сталкиваются с проблемами при возвращении в офисы.Недавно президент Джо Байден заявил, что заболеваемость в США остается высокой из-за распространения дельта-штамма. Американский лидер подчеркнул, что терпение правительства на исходе: власти ждут ускорения темпов вакцинации. Байден рассказал о плане повышения показателей прививочной кампании, одним из пунктов которого стало давление на частных работодателей. Белый дом приказал компаниям со штатом более 100 сотрудников сделать вакцинацию обязательным условием для труда.На фоне этих событий многие американские компании стали принимать серьезные меры. Например, после одобрения Pfizer-BioNTech авиаперевозчик Delta Airlines сообщил о планах ежемесячно штрафовать непривитых сотрудников на $ 200. А крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs запретит входить в офис работникам и посетителям, которые не сделали прививку.