Работники здравоохранения получили почти четыре миллиона рублей помощи из профсоюзного фонда поддержки

Фонд поддержки работников здравоохранения, заболевших при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, создан постановлением Президиума Совета ФПБ от 8 апреля 2020 года. Он действовал при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. Средства в фонд перечисляли Федерация профсоюзов Беларуси, все отраслевые профсоюзы, а также отдельные предприятия, организации и частные лица., – сказал Вячеслав Шило. Ее получили несколько тысяч членов профсоюза.Председатель Республиканского комитета отраслевого профсоюза также сообщил, что сложившаяся в этом году ситуация потребовала корректировки стандарта профсоюзного бюджета, на статью расходов "Фонд помощи" с 1 апреля направлялось не менее 50% профсоюзных бюджетов против ранее установленных 20%.Всего за апрель – октябрь на помощь и поддержку, минимизацию неблагоприятных последствий пандемии Белорусский профсоюз работников здравоохранения направил 4,610 млн рублей. В том числе из средств первичных профсоюзных организаций выделено 25% доходной части бюджетов, республиканского, областных и Минского городского комитетов –36%.С 1 сентября 2020 года Фонд помощи завершил свою работу. Однако республиканский комитет продолжает выполнять свои обязательства перед членами профсоюза, которые заболели до 1 сентября., – сказал Вячеслав Шило. В связи с этим постановлением президиума республиканского комитета профсоюза от 29 сентября 2020 года № 360 принято решение о продолжении оказания материальной помощи работникам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Средства будут выделяться как первичными профсоюзными организациями, так и территориальными и республиканским комитетами профсоюза.Кроме того, первичным профсоюзным организациям предоставлено право за счет фонда помощи оплачивать расходы, связанные с добровольным страхованием членов профсоюза от заражения инфекцией., – отметил Вячеслав Шило.