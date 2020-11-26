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Работники здравоохранения получили почти четыре миллиона рублей помощи из профсоюзного фонда поддержки

Работники здравоохранения получили почти четыре миллиона рублей помощи из профсоюзного фонда, сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило, пишет БЕЛТА.


Фонд поддержки работников здравоохранения, заболевших при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, создан постановлением Президиума Совета ФПБ от 8 апреля 2020 года. Он действовал при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. Средства в фонд перечисляли Федерация профсоюзов Беларуси, все отраслевые профсоюзы, а также отдельные предприятия, организации и частные лица.

"За апрель – октябрь текущего года из средств фонда оказана материальная помощь на общую сумму 3,926 млн рублей", – сказал Вячеслав Шило. Ее получили несколько тысяч членов профсоюза.

Председатель Республиканского комитета отраслевого профсоюза также сообщил, что сложившаяся в этом году ситуация потребовала корректировки стандарта профсоюзного бюджета, на статью расходов "Фонд помощи" с 1 апреля направлялось не менее 50% профсоюзных бюджетов против ранее установленных 20%.

Всего за апрель – октябрь на помощь и поддержку, минимизацию неблагоприятных последствий пандемии Белорусский профсоюз работников здравоохранения направил 4,610 млн рублей. В том числе из средств первичных профсоюзных организаций выделено 25% доходной части бюджетов, республиканского, областных и Минского городского комитетов –36%.

С 1 сентября 2020 года Фонд помощи завершил свою работу. Однако республиканский комитет продолжает выполнять свои обязательства перед членами профсоюза, которые заболели до 1 сентября. "Мы понимаем, что в условиях, когда члены профсоюза находятся на передовой борьбы с инфекцией, мы не можем отказать им в поддержке и помощи", – сказал Вячеслав Шило. В связи с этим постановлением президиума республиканского комитета профсоюза от 29 сентября 2020 года № 360 принято решение о продолжении оказания материальной помощи работникам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Средства будут выделяться как первичными профсоюзными организациями, так и территориальными и республиканским комитетами профсоюза.

Кроме того, первичным профсоюзным организациям предоставлено право за счет фонда помощи оплачивать расходы, связанные с добровольным страхованием членов профсоюза от заражения инфекцией. "Уже есть примеры, когда отдельные организации заключили договоры дополнительного страхования от заражения инфекционными заболеваниями, в основном за счет консолидированного участия нанимателя (внебюджетных средств), профсоюзных организаций и работников", – отметил Вячеслав Шило.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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