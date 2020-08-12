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Работники УП «МИНСКОБЛГАЗ»: Мы за стабильность и мир

УП «МИНСКОБЛГАЗ»  одно из наиболее крупных газоснабжающих предприятий по протяженности газовых сетей в стране. Именно от них зависит обеспечение безопасной и  бесперебойной подачи природного и сжиженного газа потребителям. В связи с последними событиями в стране актив предприятия решил обратиться с заявлением к работникам энергетической отрасли и промышленного комплекса страны:

– Каждый из нас заинтересован, чтобы наша страна успешно развивалась, чтобы в ней сохранялись мир и спокойствие. Сегодня как никогда важна консолидация общества. В нем нет места для агрессии, насилия и ненависти. Только вместе, объединяя усилия, мы сможем изменить жизнь к лучшему, добиться успехов в исполнении наших планов и замыслов. В единстве белорусов  будущее нашего государства, будущее наших детей. Мы за стабильность и мир, мы за дальнейшее развитие нашего предприятия, мы за сильную Беларусь.


Также мы пообщались с рабочими, которые рассказали о своем видении ситуации. Инженер по торфобрикетному заводу 2-й категории службы подсобных производств УП «МИНСКОБЛГАЗ» Артем Цейтлин особо подчеркнул, что на  предприятии большое внимание уделяют поддержке молодых специалистов:

– Есть возможность получить дополнительное образование и профессиональный рост. Планов у нас много. Сейчас важно, чтобы каждый на своем рабочем месте, в том числе молодежь, занимался своим делом, тогда это будет действительно польза для предприятия, для страны. Поэтому я, как представитель молодежи, за спокойное и стабильное будущее Беларуси. 

 Начальник службы режима газоснабжения и учета расхода газа Сергей Лысенко отметил важность обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей и населения Минской области:

 – В общем, работы у нас много, все мы сосредоточены на том, чтобы выполнить ее эффективно. Ситуация не предприятии спокойная, рабочая. Все на местах и заняты делом. Мы, конечно, обеспокоены тем, что кто-то пытается раскачать ситуацию на улицах, делает попытки нарушить работу производств. Это неправильно. Если и есть какие-то вопросы, они должны решаться мирно, путем открытого диалога.

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Фото: Александр КУШНЕР
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