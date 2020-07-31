Работники Могилевского райисполкома отдали свои премии на покупку медоборудования

Часть своих премий за занесение Могилевского района на Республиканскую доску Почета сотрудники Могилевского райисполкома перечислили для укрепления материальной базы Сухаревской участковой больницы.

- Мы изучили, в чем сегодня нуждается больница, - рассказывает заместитель председателя Могилевского райисполкома Александр Алексо. – Для пищеблока этого медицинского учреждения был необходим холодильник с морозильной камерой. Таким образом мы решили отблагодарить медиков не только за их каждодневный труд, но и за то, как профессионально и самоотверженно они сражаются на передовой с коронавирусом.

В Сухаревской участковой больнице 50 коек, из них 40 – сестринского ухода. Они всегда востребованы одинокими престарелыми людьми и инвалидами. Никто из пациентов и медперсонала больницы не заболел коронавирусом. Амбулатория участковой больницы обслуживает 18 деревень, около 900 человек. По данным на сегодняшний день, все пациенты на участке, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, уже выздоровели.