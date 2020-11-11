Работники МЧС спасли семью на пожаре в Минске

Инцидент произошел 11 ноября в 11:34 в одной из столичных квартир по улице Ржавецкой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели прибыли по месту вызова. По внешним признакам горения не наблюдалось, однако на балконе находились мужчина, женщина и двое детей.
В ходе осмотра было установлено, что на восьмом этаже 20-этажного жилого дома в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло возгорание домашнего имущества. Работники МЧС по автолестнице спасли 4 человек, двое из которых были дети. Пожар удалось ликвидировать.
В результате возгорания было повреждено имущество, закопчена квартира. Дети госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – шалость детей с огнем.
Фото: МЧС
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