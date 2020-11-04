Кировский районный центр социального обслуживания населения и волонтеры Кировской районной организации Красного Креста в условиях коронавирусной инфекции выполнили свыше 100 заявок по доставке на дом пожилым и людям с инвалидностью продуктов питания и средств первой необходимости.
– Стараемся создать все условия, чтобы люди старшего возраста и люди с инвалидностью, оставаясь дома, были обеспечены всем необходимым, а также знали, какие меры предосторожности нужно предпринимать, чтобы уберечь свое здоровье. Звонки с просьбой купить продукты питания или лекарства поступают регулярно, мы оперативно на них реагируем. Как правило, все просьбы удовлетворяются в самое короткое время, – рассказала заместитель директора Кировского районного ЦСОН Татьяна Дашкевич.
В помощи по доставке продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса в любой населенный пункт района задействовано около 50 работников центра и свыше 30 волонтеров, в числе которых немало молодежи. Для них во время посещений тоже действуют свои правила: обязательные маска и перчатки. Ребята знают, как вести себя, чтобы не доставить дискомфорт пожилым, которые больше подвержены риску вирусной инфекции.
Всего в Кировском районе проживает свыше 360 пожилых людей, более 230 человек – инвалиды I и II групп, все они охвачены различными видами социального обслуживания. Прежде чем отправиться по звонку, соцработник обязательно свяжется с клиентом, представится, сообщит о скором визите, а при встрече покажет удостоверение. Такая предусмотрительность помогает защитить пожилых людей от мошенников.
Фото: Кировский районный ЦСОН
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Работники Кировского районного ЦСОН выполнили свыше 100 заявок по доставке пожилым и инвалидам продуктов и медикаментов
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