Работники Кировского районного ЦСОН выполнили свыше 100 заявок по доставке пожилым и инвалидам продуктов и медикаментов

, – рассказалаВ помощи по доставке продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса в любой населенный пункт района задействовано около 50 работников центра и свыше 30 волонтеров, в числе которых немало молодежи. Для них во время посещений тоже действуют свои правила: обязательные маска и перчатки. Ребята знают, как вести себя, чтобы не доставить дискомфорт пожилым, которые больше подвержены риску вирусной инфекции.Всего в Кировском районе проживает свыше 360 пожилых людей, более 230 человек – инвалиды I и II групп, все они охвачены различными видами социального обслуживания. Прежде чем отправиться по звонку, соцработник обязательно свяжется с клиентом, представится, сообщит о скором визите, а при встрече покажет удостоверение. Такая предусмотрительность помогает защитить пожилых людей от мошенников.Фото: Кировский районный ЦСОН