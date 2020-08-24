Работники более 40 организаций Малоритского района написали открытое письмо в поддержку Президента

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Идея родилась, когда делегация района возвращалась с митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, который прошел 16 августа на площади Независимости в Минске. Во время своего выступления Александр Лукашенко, в частности, упомянул Малориту., – сказал председатель райисполкома.Текст письма разослали в трудовые коллективы. Собрания прошли в 41 организации, в которых работают свыше 5,6 тыс. человек. В обсуждении приняли участие более 3 тыс. работников – остальные были заняты на производстве. По результатам голосования 79% участников собраний высказались за то, чтобы обнародовать открытое письмо Главе государства в СМИ. Оно опубликовано в районной газете "Голас часу"., – подчеркнул Михаил Баценко.Он добавил, что все предприятия и организации Малоритского района работают в штатном режиме. Консервно-овощесушильный комбинат увеличивает поставки продукции, в том числе за рубеж. Функционируют все производства СЗАО "КварцМелПром"., – подытожил глава района.За январь – май экспорт товаров по Малоритскому району составил 195,6% к уровню прошлого года. Удельный вес инновационной продукции на предприятиях промышленности достиг 10,5% – это выше среднеобластного показателя и второе место после Ивацевичского района. Темп роста промышленного производства за первое полугодие составил 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.