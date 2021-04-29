Работникам Петриковского горно-обогатительного комбината вручены ключи от квартир в двух новых домах

У работников Петриковского рудоуправления ОАО «Беларуськалий» сегодня праздничное настроение. Повод значимый – в эксплуатацию сданы два очередных жилых дома. В торжественной обстановке ключи от новых квартир получили 100 семей.
Строительство Петриковского ГОК на месторождении калийных солей дало естественный импульс развитию социальной инфраструктуры. В первую очередь – за счет возведения жилья для горняков. Ответственную миссию взяли на себя профессионалы из ОАО «Гомельский домостроительный комбинат».
Два очередных пятиэтажных дома построены на ул. Дружбы в микрорайоне «Северный-2». Квартиры в них сданы с полной отделкой. В каждой установлены индивидуальные газовые отопительные котлы, приборы учета воды, электроэнергии и газа.
К жилью прилагается благоустроенная дворовая территория. Возле каждого дома имеются автомобильные стоянки, а у подъездов – парковки для велосипедов. Помимо зоны отдыха с «классической» беседкой предусмотрено отдельное пространство для занятия спортом – площадки для игр в футбол, баскетбол, гандбол.
А излюбленным местом самых маленьких новоселов станет игровой комплекс, включающий также качели, карусели, горки и песочницу. При этом переживать насчет ушибов и сбитых коленок родителям не стоит. Для обеспечения безопасности покрытие площадки выполнено из резиновой плитки.
Связки ключей новоселам вручал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. И первыми их получили многодетные семьи. Эмоциями по этому поводу поделился энергетик сильвинитовой обогатительной фабрики Роман Кузьмич, воспитывающий вместе с супругой четверых детей:
– Сегодняшнее событие — потрясающее и наверняка запомнится нам на всю жизнь. Мы получили новые квартиры в шикарном микрорайоне. Хочу пожелать всем запомнить ощущения этих радостных минут и вспоминать когда будет тяжело, когда потребуется прилагать максимальные усилия для того, чтобы двигаться вперед. И чтобы мы ходили на работу со счастливыми лицами, жили и радовались. Все необходимое для этого у нас есть.
Стоит отметить, свои обязательства строители выполнили раньше намеченного полугодового срока. Уровень качества при этом не пострадал. Новые микрорайоны в райцентре растут на глазах. К настоящему времени для горняков уже построены восемь домов и общежитие малосемейного типа на 96 квартир. До конца года запланирована сдача еще восьми домов. Их строительство сейчас находится в активной стадии.
Также до начала учебного года планируется сдать под ключ современный детский центр развития ребенка. Объект во многом схож с ДЦРР «Планета детства» в Солигорске.
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Работникам Петриковского горно-обогатительного комбината вручены ключи от квартир в двух новых домах
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