Работникам Петриковского горно-обогатительного комбината вручены ключи от квартир в двух новых домах

Строительство Петриковского ГОК на месторождении калийных солей дало естественный импульс развитию социальной инфраструктуры. В первую очередь – за счет возведения жилья для горняков. Ответственную миссию взяли на себя профессионалы из ОАО «Гомельский домостроительный комбинат».Два очередных пятиэтажных дома построены на ул. Дружбы в микрорайоне «Северный-2». Квартиры в них сданы с полной отделкой. В каждой установлены индивидуальные газовые отопительные котлы, приборы учета воды, электроэнергии и газа.К жилью прилагается благоустроенная дворовая территория. Возле каждого дома имеются автомобильные стоянки, а у подъездов – парковки для велосипедов. Помимо зоны отдыха с «классической» беседкой предусмотрено отдельное пространство для занятия спортом – площадки для игр в футбол, баскетбол, гандбол.А излюбленным местом самых маленьких новоселов станет игровой комплекс, включающий также качели, карусели, горки и песочницу. При этом переживать насчет ушибов и сбитых коленок родителям не стоит. Для обеспечения безопасности покрытие площадки выполнено из резиновой плитки.Связки ключей новоселам вручал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. И первыми их получили многодетные семьи. Эмоциями по этому поводу поделился энергетик сильвинитовой обогатительной фабрики Роман Кузьмич, воспитывающий вместе с супругой четверых детей:Стоит отметить, свои обязательства строители выполнили раньше намеченного полугодового срока. Уровень качества при этом не пострадал. Новые микрорайоны в райцентре растут на глазах. К настоящему времени для горняков уже построены восемь домов и общежитие малосемейного типа на 96 квартир. До конца года запланирована сдача еще восьми домов. Их строительство сейчас находится в активной стадии.Также до начала учебного года планируется сдать под ключ современный детский центр развития ребенка. Объект во многом схож с ДЦРР «Планета детства» в Солигорске.