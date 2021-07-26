Работа прокуратуры, киберпреступность, расследование фактов геноцида белорусского народа. Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора

– Я не стану напоминать, какое место прокуратура занимает и должна занимать в нашем государстве. Скажу откровенно, я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы прокуратура все-таки займет достойное место в системе органов власти.
Второй обозначенный Александром Лукашенко вопрос – нюансы расследования геноцида против нашего народа в годы Великой Отечественной войны:
– Я понимаю, что расследование только приобрело нужные масштабы. Геноцид. То есть советский Холокост, белорусский Холокост. Геноцид против советских людей на территории Беларуси. Против белорусов. Против Беларуси. Это тема не просто должна звучать. Наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава Богу, и здоровы родственники. Они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило. Особенно в этой ситуации, во время гибридной войны, которую они против нас развязали. Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Майн кампф» в настоящее время остается актуальным. То есть как были они нацистами, так и остались. Только формы… Совершенно другие формы. Притом негодяи, отвратительные люди вообще. На примере Литвы видно. Они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, что ваши ребята работают. Если нужна помощь – вы говорите.
Президент задал вопрос о борьбе с преступностью:
– На что нам стоит обратить внимание? Понятно, компьютеры, цифровая преступность – это просто беда. Но тут люди должны ухо востро держать, – отметил Глава государства, при этом посоветовав «не вестись на разного рода предложения» прежде всего представителям старшего поколения. – Зачем вы мошенникам отдаете и ведетесь на их предложения, отдавая свои сбережения, свои деньги? Никто ничего просто так не даст. Тем не менее наша обязанность – защитить этих людей.
Также Александр Лукашенко коснулся темы поствыборной ситуации:
– Какова ситуация спустя год после этих очумелых, которые блицкриг хотели совершить в прошлом году? Ваши просто впечатления в этом плане?
Глава государства также расспросил Андрея Шведа об уголовных делах, которые находятся на контроле у Генеральной прокуратуры.
«Следует отметить ряд положительных тенденций». Генеральный прокурор доложил Президенту о криминогенной обстановке в странеФото: БЕЛТА
Швед: материальный ущерб Беларуси от Великой Отечественной войны составил не менее 500 миллиардов долларов