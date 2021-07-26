Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Сапраўдныя каштоўнасці
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Работа прокуратуры, киберпреступность, расследование фактов геноцида белорусского народа. Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора

Работа прокуратуры, киберпреступность, расследование фактов геноцида белорусского народа. Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора

Глава государства сегодня принял во Дворце Независимости с докладом Генерального прокурора Андрея Шведа. Президент первым делом поинтересовался, какие были приняты дополнительные меры по укреплению роли прокуратуры в нашей стране, а также по обеспечению законности и правопорядка:


– Я не стану напоминать, какое место прокуратура занимает и должна занимать в нашем государстве. Скажу откровенно, я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы прокуратура все-таки займет достойное место в системе органов власти.

Второй обозначенный Александром Лукашенко вопрос – нюансы расследования геноцида против нашего народа в годы Великой Отечественной войны:

– Я понимаю, что расследование только приобрело нужные масштабы. Геноцид. То есть советский Холокост, белорусский Холокост. Геноцид против советских людей на территории Беларуси. Против белорусов. Против Беларуси. Это тема не просто должна звучать. Наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава Богу, и здоровы родственники. Они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило. Особенно в этой ситуации, во время гибридной войны, которую они против нас развязали. Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Майн кампф» в настоящее время остается актуальным. То есть как были они нацистами, так и остались. Только формы… Совершенно другие формы. Притом негодяи, отвратительные люди вообще. На примере Литвы видно. Они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, что ваши ребята работают. Если нужна помощь – вы говорите.


Президент задал вопрос о борьбе с преступностью:

– На что нам стоит обратить внимание? Понятно, компьютеры, цифровая преступность – это просто беда. Но тут люди должны ухо востро держать, – отметил Глава государства, при этом посоветовав «не вестись на разного рода предложения» прежде всего представителям старшего поколения. – Зачем вы мошенникам отдаете и ведетесь на их предложения, отдавая свои сбережения, свои деньги? Никто ничего просто так не даст. Тем не менее наша обязанность – защитить этих людей.

Также Александр Лукашенко коснулся темы поствыборной ситуации:

– Какова ситуация спустя год после этих очумелых, которые блицкриг хотели совершить в прошлом году? Ваши просто впечатления в этом плане?


Глава государства также расспросил Андрея Шведа об уголовных делах, которые находятся на контроле у Генеральной прокуратуры.
«Следует отметить ряд положительных тенденций». Генеральный прокурор доложил Президенту о криминогенной обстановке в стране

Швед: материальный ущерб Беларуси от Великой Отечественной войны составил не менее 500 миллиардов долларов
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
На полигоне «Лепельский» произошло возгорание БМП. Начата проверка
Фотофакт. Media Transport Mall на Олимпийских играх в Токио
Биржа: 26 июля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Посольство Беларуси в России прокомментировало посадку самолета "Белавиа" в Москве
Окрашенное топливо и ячмень - сотрудники милиции Гомельской области выявляют хищения в сельском хозяйстве
Швед: материальный ущерб Беларуси от Великой Отечественной войны составил не менее 500 миллиардов долларов
Литва рассорилась с одним из своих важнейших соседей, хотя поводов Беларусь не давала – Шпаковский
Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем
10 лет колонии усиленного режима получил белорус, бросивший «коктейль Молотова» в танк на станции Озерище
В Беларуси на 27 июля объявлен оранжевый уровень опасности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Граница и деньги
Литва не способна справиться с миграционным кризисом, будут политические последствия – Шпаковский
Тринадцатилетняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу
На пожаре в Круглом погибла женщина, еще двоих мужчин спас 19-летний парень
Американка заняла первое место в стендовой стрельбе в ските на Играх в Токио с олимпийским рекордом
«Следует отметить ряд положительных тенденций». Генеральный прокурор доложил Президенту о криминогенной обстановке в стране
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
Работа прокуратуры, киберпреступность, расследование фактов геноцида белорусского народа. Лукашенко принял с докладом Генерального прокурора
Азербайджан рассчитывает на помощь Беларуси в установлении мира
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Москве
В Калинковичском районе пьяный бесправник спровоцировал ДТП: трое пострадавших, в том числе ребенок
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Деревенский детектив
Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией
Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места
Самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия
Соболенко не смогла пробиться в 1/8 финала Олимпиады
В Петриковском районе загорелись торфяники
Лукашенко уверен, что у Беларуси с Азербайджаном всегда будут хорошие отношения
Парусный спорт. Белорусы финишировали в первых гонках 26 июля
Сардинию охватили лесные пожары
Герасимов: хотелось завоевать какую-нибудь награду или хотя бы попасть в восьмерку
К вечеру аграрии рассчитывают намолотить второй миллион тонн зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Генеральная уборка
В Беларуси намолочено более 1,7 миллиона тонн зерна
Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина
На западе Минска будет построен православный храм в византийском стиле
Герасимов: было мало времени для того, чтобы подготовить что-то к игре против Фоньини
Герасимов не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде
Илья Шиманович занял 8-е место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м брассом
Почему подростки становятся алкоголиками?
Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финале Олимпиады в Токио
Что случилось, пока вы спали: президент Туниса лишил депутатов неприкосновенности и отстранил премьера, Шиманович и Шкурдай приплыли 8-ми на своих дистанциях, а ученые выяснили, что после COVID-19 снижается уровень интеллекта
Российские волейболисты победили американцев в матче олимпийского турнира
Три человека погибли и пятеро ранены после серии перестрелок в Сиэтле
Как защитить домашних питомцев от перегрева
Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске в 12 местах
Авторы