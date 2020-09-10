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Работа по найму, пенсии, иждивенчество – Белстат рассказал об источниках доходов белорусов

Больше половины населения Беларуси получает доход от работы по найму, 28,3% являются пенсионерами, 24,5% – иждивенцами, пишет БЕЛТА.


В бюллетене, подготовленном Белстатом, сообщается, что работу по найму (кроме работы в личном подсобном хозяйстве) в качестве источника средств к существованию указали 4 821 124 человека, или 51,2% населения Беларуси. Таким образом зарабатывают 53,7% мужчин и 49% женщин.

Самозанятость (работа не по найму) приносит доход 400 065 жителям, из которых почти 70% – мужчины. В том числе 17 999 жителей получают средства к существованию от работы в личном подсобном хозяйстве. 8561 человек производит товары для собственного использования.

На пенсию живут 2 663 320 граждан. При этом 1 797 856 всех пенсионеров - женщины.

Стипендию получает 180 081 человек (в том числе 101 110 парней, девушек меньше), пособие по безработице – 60 464 (39 321 мужчина), государственные пособия (кроме пособия по безработице) – 299 187 (255 398 женщин), иные виды пособий и помощи – 41 067 человек.

Еще 0,2% жителей получают доходы от сдачи в аренду имущества, дивиденды либо другие выплаты по вкладам и ценным бумагам. И менее 4,5 тыс. человек существуют в том числе за счет ссуды или использования сбережений, продажи имущества. Прочие источники указали 211 606 человек.

Среди мужчин процент иждивенцев больше, чем среди женщин, – 26,9% против 22,4%.

Отмечается, что респонденты могли указывать несколько источников доходов. Поэтому, например, работа по найму является основным источником средств к существованию для меньшего числа людей – 43,1% населения. А пенсия является таким источником для 25,1% граждан.

Бюллетень подготовлен по итогам переписи 2019 года. Он содержит данные о численности населения, постоянно проживающего в Беларуси, а также о его составе по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, владению языками, источникам средств к существованию.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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