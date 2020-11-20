Работа общественных приемных позволяет людям быть услышанными

Людям важно быть услышанными, и работа общественных приемных позволяет результативно решать глобальные вопросы.

Одним их первых пришел главный инженер и по совместительству председатель профкома частной организации «Техохрана» Викентий Адамчук. Сейчас в фирме работают 90 человек, хотя еще несколько лет назад их насчитывалось более 120., – начал посетитель, положив на стол коллективное обращение.Позвонивший в общественную приемную житель Гродно предложил вынести на обсуждение депутатов возможность разрешить гражданам самостоятельно обращаться в любое медицинское учреждение, а не туда, куда его направляет лечащий врач. Также прозвучало предложение внести изменения в пенсионное законодательство – принимать в расчет размера пенсии не только последние годы работы, но и весь трудовой стаж.Житель Лидского района посетовал на работу депутатов в плане доступности для жителей сельской местности. Не всегда у сельчан получается приехать в райцентр, чтобы пообщаться с народными избранниками. Еще один дозвонившийся – из Дятловского района – обратил внимание, что в последнее время меньше внимания стали уделять развитию агрогородков – и уровень жизни там начал снижаться.Подводя итоги, Андрей Кардаш отметил, что общественные приемные предоставляют более широкие возможности для работы с гражданами: