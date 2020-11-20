Работа общественных приемных позволяет людям быть услышанными

Одним их первых пришел главный инженер и по совместительству председатель профкома частной организации «Техохрана» Викентий Адамчук. Сейчас в фирме работают 90 человек, хотя еще несколько лет назад их насчитывалось более 120.
– Хочу озвучить проблемы, с которыми сталкиваются практически все предприятия строительной отрасли, – начал посетитель, положив на стол коллективное обращение. – Первая и самая глобальная – это организация тендерной политики. Существует негативная практика снижения тендерной цены. Из этого вытекает немало более мелких проблем: недополучение налогов государством, снижение заработной платы и, как результат, отток квалифицированных кадров за пределы страны. Поэтому вопрос проведения тендеров следует пересмотреть. Вторая проблема – экспертиза строительных проектов, стоимость и требования к которой для мелких объектов такие же, как и для очень больших. Третья – предприятия строительной отрасти вынуждены уплачивать налоги в бюджет после подписания акта выполненных работ, не получив при этом деньги за работу. К этому моменту уже выплачены транспортные расходы, заработная плата и так далее. А большая часть заказчиков не рассчитывается вовремя.
Позвонивший в общественную приемную житель Гродно предложил вынести на обсуждение депутатов возможность разрешить гражданам самостоятельно обращаться в любое медицинское учреждение, а не туда, куда его направляет лечащий врач. Также прозвучало предложение внести изменения в пенсионное законодательство – принимать в расчет размера пенсии не только последние годы работы, но и весь трудовой стаж.
Житель Лидского района посетовал на работу депутатов в плане доступности для жителей сельской местности. Не всегда у сельчан получается приехать в райцентр, чтобы пообщаться с народными избранниками. Еще один дозвонившийся – из Дятловского района – обратил внимание, что в последнее время меньше внимания стали уделять развитию агрогородков – и уровень жизни там начал снижаться.
Подводя итоги, Андрей Кардаш отметил, что общественные приемные предоставляют более широкие возможности для работы с гражданами:
– Из всех поступивших обращений можно особенно выделить поднятую проблему практик проведения тендерной системы. Действительно, некоторые организации давно говорят о сложностях участия в тендере, сбора документации и так далее. Все больше граждан обращаются за конкретными разъяснениями, к примеру, законодательных аспектов, вносят свои предложения по совершенствованию законодательства страны, государственной политики, строительства.
Людям важно быть услышанными, и работа общественных приемных позволяет результативно решать глобальные вопросы.