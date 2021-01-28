Если вы отлично фотографируете и знаете алгоритм работы в соцсетях, то вас обязательно заинтересует вакансия Instagram-менеджера, в поисках которого находится царствующая королева Великобритании. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте королевского дома.
Официально должность звучит как «помощник старшего сотрудника по коммуникациям». В обязанности сотрудника будет входить ведение публичных аккаунтов Букингемского дворца, создание постов и видеороликов. Также помощнику нужно будет создавать контент-план и разрабатывать стратегии по продвижению и поддержке важных событий и инициатив Елизаветы II. Кроме того, SMM-менеджер должен уметь грамотно анализировать статистику аккаунтов, чтобы видеть вовлеченность аудитории, ведь только в одном официальном аккаунте в Instagram около девяти миллионов подписчиков.
Начальная оплата труда помощника оценивается в 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы и приятные бонусы (какие – не уточняется). В описании вакансии значится, что место работы – Букингемский дворец, однако неизвестно, будет ли проживать работник там на постоянной основе, как многие служащие дворца.
– Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях от ежегодных мероприятий и брифингов до разовых кампаний, вы примените творческий талант и технические знания для создания разнообразных видео, анимации и иллюстраций. Нужно иметь высшее образование и свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы системным администратором или редактором веб-сайтов (или социальных сетей), – указано в описании вакансии будущего помощника.
Все желающие смогут подать резюме до 7 февраля 2021 года.
Фото: Getty Images
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Работа мечты: королева Елизавета II ищет SMM-менеджера
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