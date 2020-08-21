Рабочие промышленных предприятий хотят работать и просят дать возможность спокойно делать свое дело

Александр Конопацкий, заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш»:

– Численность работников всех производственных структур – свыше 12,5 тысячи, на ОАО «Гомсельмаш» работает более 8,5 тысячи человек. Даже в пандемию не останавливали конвейеры. Как бы парадоксально ни звучало, тот период сказался нам на руку – по итогам первого полугодия рост экспорта 106 процентов. Снизили уровень затрат на 0,8 процентных пункта. В месяц производим около 200 зерноуборочных машин и 50 единиц кормоуборочной техники. Работали и сейчас продолжаем это делать практически с колес. Вся машина, которая сходит с конвейера, тут же отгружается. Помимо Беларуси реализуем технику в Казахстан и на Украину.

Пойти на остановку предприятия для нас – немыслимо. К счастью, абсолютное большинство сотрудников понимают это и не поддаются на призывы к забастовкам. А они, не скрою, почти ежедневно звучат у заводской проходной. Несколько дней назад рабочие ясно дали понять: мы хотим работать, производство останавливать не будем. Вышли на прилегающие к предприятию улицы и прошли под государственными флагами, сказав веское «нет» провокаторам. Мы же знаем, остановить производство не трудно, а запустить – дело не одного дня. Мы все дорожим работой, зарплатой. Кстати, благодаря тому, что работали в пандемию, сохранили ее высокий уровень. Производственные рабочие на руки получают 1300 рублей, сварщики 2700–2800, кузнецы – до 3300. Средняя зарплата по предприятию 1200 рублей. Нам есть что терять.

Свою позицию кузнецы, сварщики, электромонтеры открыто высказывают в СМИ и призывают не трогать нас, не мешать работе, благодаря которой можем достойно содержать свои семьи. Те, кто видел, как «Гомсельмаш» работал в 90-е годы, никогда, даже если поставь тысячи человек под окнами с призывами остановить производство, не сделают этого. Не пойдут на забастовки. Ведутся на деструктивные призывы неокрепшие молодые умы, которые черпают информацию в основном из телеграмм-каналов, поддаются эмоциям и не умеют анализировать ситуацию и прогнозировать последствия. Не скрою, есть и на нашем предприятии те, кто придерживается иной точки зрения. Ни в коем случае это не становится поводом для какого-то особого отношения. Единственное, просим ее высказывать, конечно, если есть такое желание, за пределами завода. На заводе надо работать, не мешайте тем, кто это делает.

А чтобы ни у кого больше не возникало сомнений в наших настроениях, по пожеланиям сотрудников в окнах инженерного корпуса и других вывесили десяток государственных флагов. Наши рабочие определили свой вектор развития, у нас есть своя принципиальная позиция. «Гомсельмаш» свое веское слово сказал.