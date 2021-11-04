Группой по доработке проекта Конституции разработаны нормы, которые существенно усилили полномочия ВНС

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента, доложил Александру Лукашенко о деятельности рабочей группы по доработке проекта Конституции:
– Представленный вам проект Конституции – результат детального, напряженного обсуждения Основного Закона. Проекта, который был разработан Конституционной комиссией. Нами была проработана каждая статья проекта. И даже после того, как проект был направлен вам, обсуждения членами рабочей группы продолжаются, и сегодня вносятся еще отдельные дополнения и уточнения.
Он также рассказал о работе, которая была проделана в части изменений положений о деятельности Всебелорусского народного собрания:
– Рабочей группой сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, которые существенно усилены по итогам работы комиссии.
Поэтому будет логично рассмотреть такие вопросы совместно с членами данной комиссии.
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