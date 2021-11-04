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  2. Группой по доработке проекта Конституции разработаны нормы, которые существенно усилили полномочия ВНС

Группой по доработке проекта Конституции разработаны нормы, которые существенно усилили полномочия ВНС

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента, доложил Александру Лукашенко о деятельности рабочей группы по доработке проекта Конституции: 


– Представленный вам проект Конституции – результат детального, напряженного обсуждения Основного Закона. Проекта, который был разработан Конституционной комиссией. Нами была проработана каждая статья проекта. И даже после того, как проект был направлен вам, обсуждения членами рабочей группы продолжаются, и сегодня вносятся еще отдельные дополнения и уточнения.  

Он также рассказал о работе, которая была проделана в части изменений положений о деятельности Всебелорусского народного собрания: 

– Рабочей группой сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, которые существенно усилены по итогам работы комиссии. 

Поэтому будет логично рассмотреть такие вопросы совместно с членами данной комиссии.

Фото: БЕЛТА
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