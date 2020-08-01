Рабочая поездка Головченко на «Неман», ситуация на внутренней границе Союзного государства и открытие научно-технического центра «Амкодор». Главное за пятницу

Самые важные и интересные события и новости минувшей пятницы в нашем традиционном дайджесте.
Главное
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в пятницу совершил рабочую поездку на стеклозавод "Неман". Он пообщался с коллективом предприятия, призвал "ориентироваться на рынок" и рассказал об инициативах Правительства модернизировать пенсионную реформу.
Головченко: Правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста
Головченко: рассматривается вопрос расширения выпускаемой продукции на стеклозаводе «Неман»
В этот же день заместитель Премьер-министра Юрий Назаров совершил рабочую поездку в Добруш, где посетил завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона, строительство которого находится на завершающей стадии.
Вчера стало известно, что объем прямых иностранных инвестиций в Беларуси по итогам первого полугодия ожидается в объеме около миллиарда долларов.
Петришенко: в ближайшее время интерес к инвестициям в Беларусь будет уверенно расти
Мясникович о приоритетах развития в ЕАЭС: конкурентные производства, инвестиции, возможность создания евразийских корпораций
Ближе к вечеру министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также в пятницу МИД Беларуси направил ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе.
А здесь можно прочитать репортаж наших коллег с внутренней границы Союзного государства, где очередь автомобилей растянулась на восемь километров.
Интересное
В Минске вчера открылся научно-технический центр ОАО «Амкодор», что стало наглядной демонстрацией высокого промышленного потенциала и возможностей Беларуси.
Кроме этого в Минске 40 новых сотрудников ГУВД Мингорисполкома в торжественной обстановке присягнули на верность народу и Отечеству.
В нашей стране продолжается битва за урожай: намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна. Убрано 29 процентов площадей. Здесь – подробности.
Перейдем к новостям регионов. Первый жилой дом для лесников построили в Копыле.
Новые аппараты УЗИ установили в Столине и Давид-Городке
В Воложинском районе стартовал фестиваль работающей молодежи «Олимпия»
Тут можно почитать, что покажут гостям Международного фестиваля «Зов Полесья» в Петриковском районе и когда на территории Мирского замка пройдет праздник любителей ретромотоциклов.
В конце рабочей недели также выяснилось, что ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4%. И вот почему.
Происшествия и криминал
В пятницу получивших ожоги работников Светлогорского ЦКК доставили в Минск.
«Мазда» и «Рено» столкнулись в МинскеЧто касается мировых происшествий, то в результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли два человек.
Спорт
Двумя матчами стартовал 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» прервало трехматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Витебск», а «Шахтер» победил «Слуцк» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу.
Ибрагимович намерен продлить контракт с "Миланом"А вот в хоккее все пока только начинается. Минское «Динамо», готовящееся к старту в 13-м розыгрыше чемпионата КХЛ, провело первый предсезонный спарринг против динамовцев Молодечно. А вот и результат.
Пятница удивила новостью о том, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 27-летняя россиянка Мария Ласицкене рассматривает возможность перехода в сборную Беларуси ради выступления на Олимпийских играх в Токио. Здесь – подробно.
К мировым новостям. Регулярный сезон НБА возобновляется после паузы из-за пандемии.
Что еще глянуть и почитать
В «Белоруснефть» представили приложение для зарядки электрокаров и рассказали о перспективах развития сети ЭЗС
Хорошего выходного дня и добрых мыслей!