Рабочая поездка Головченко на «Неман», ситуация на внутренней границе Союзного государства и открытие научно-технического центра «Амкодор». Главное за пятницу

Самые важные и интересные события и новости минувшей пятницы в нашем традиционном дайджесте.

Главное

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в пятницу совершил рабочую поездку на стеклозавод "Неман". Он пообщался с коллективом предприятия, призвал "ориентироваться на рынок" и рассказал об инициативах Правительства модернизировать пенсионную реформу.

В этот же день заместитель Премьер-министра Юрий Назаров совершил рабочую поездку в Добруш, где посетил завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона, строительство которого находится на завершающей стадии.

Вчера стало известно, что объем прямых иностранных инвестиций в Беларуси по итогам первого полугодия ожидается в объеме около миллиарда долларов.



Ближе к вечеру министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также в пятницу МИД Беларуси направил ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе.













Интересное

В Минске вчера открылся научно-технический центр ОАО «Амкодор», что стало наглядной демонстрацией высокого промышленного потенциала и возможностей Беларуси.

Кроме этого в Минске 40 новых сотрудников ГУВД Мингорисполкома в торжественной обстановке присягнули на верность народу и Отечеству.

В нашей стране продолжается битва за урожай: намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна. Убрано 29 процентов площадей. Здесь – подробности.

Перейдем к новостям регионов. Первый жилой дом для лесников построили в Копыле.







В конце рабочей недели также выяснилось, что ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4%. И вот почему.





Происшествия и криминал



В пятницу получивших ожоги работников Светлогорского ЦКК доставили в Минск.



Что касается мировых происшествий, то в результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли два человек





Спорт

Двумя матчами стартовал 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» прервало трехматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Витебск», а «Шахтер» победил «Слуцк» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу.



А вот в хоккее все пока только начинается. Минское «Динамо», готовящееся к старту в 13-м розыгрыше чемпионата КХЛ, провело первый предсезонный спарринг против динамовцев Молодечно. А вот и результат.





Пятница удивила новостью о том, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 27-летняя россиянка Мария Ласицкене рассматривает возможность перехода в сборную Беларуси ради выступления на Олимпийских играх в Токио. Здесь – подробно.









К мировым новостям. Регулярный сезон НБА возобновляется после паузы из-за пандемии.

Что еще глянуть и почитать

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Хорошего выходного дня и добрых мыслей!