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  2. Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год

Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год

Это обсудили на заседании Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам, которое прошло в формате видеоконференции, сообщается на официальном сайте собрания.


В рамках мероприятия парламентарии обсудили ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2021 год – рабочая группа по его подготовке завершила свою работу. 

Депутаты констатировали, что в текущем году из бюджета Союзного государства финансируется двенадцать программ, четыре из которых завершаются. Разработка семи новых программ Союзного государства, концепции которых в настоящее время находятся на разных стадиях согласования, продолжается, – уточнили в пресс-службе собрания. – Парламентарии выразили озабоченность в связи с отсутствием конкретных сроков согласования  новых программ Союзного государства. С целью активизации такой работы профильным комиссиям Парламентского собрания совместно с министерствами и ведомствами рекомендовано обсудить ход согласительных процедур.

Сообщается, что в повестку очередной сессии собрания планируется внести вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета «О бюджете Союзного государства на 2021 год».

Также участники заседания рассмотрели вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2020 году и признали его в целом удовлетворительным. В основном неполное освоение средств обусловлены отменой или переносом различных мероприятий в рамках сложившейся эпидемиологической обстановки.

Кроме того, парламентарии обсудили ход работы по совершенствованию механизма учета имущества, созданного или приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства. 
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