Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год

В рамках мероприятия парламентарии обсудили ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2021 год – рабочая группа по его подготовке завершила свою работу.– уточнили в пресс-службе собрания. –Сообщается, что в повестку очередной сессии собрания планируется внести вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета «О бюджете Союзного государства на 2021 год».Также участники заседания рассмотрели вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2020 году и признали его в целом удовлетворительным. В основном неполное освоение средств обусловлены отменой или переносом различных мероприятий в рамках сложившейся эпидемиологической обстановки.Кроме того, парламентарии обсудили ход работы по совершенствованию механизма учета имущества, созданного или приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства.