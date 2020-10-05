Это обсудили на заседании Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам, которое прошло в формате видеоконференции, сообщается на официальном сайте собрания.
В рамках мероприятия парламентарии обсудили ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2021 год – рабочая группа по его подготовке завершила свою работу.
– Депутаты констатировали, что в текущем году из бюджета Союзного государства финансируется двенадцать программ, четыре из которых завершаются. Разработка семи новых программ Союзного государства, концепции которых в настоящее время находятся на разных стадиях согласования, продолжается, – уточнили в пресс-службе собрания. – Парламентарии выразили озабоченность в связи с отсутствием конкретных сроков согласования новых программ Союзного государства. С целью активизации такой работы профильным комиссиям Парламентского собрания совместно с министерствами и ведомствами рекомендовано обсудить ход согласительных процедур.
Сообщается, что в повестку очередной сессии собрания планируется внести вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета «О бюджете Союзного государства на 2021 год».
Также участники заседания рассмотрели вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2020 году и признали его в целом удовлетворительным. В основном неполное освоение средств обусловлены отменой или переносом различных мероприятий в рамках сложившейся эпидемиологической обстановки.
Кроме того, парламентарии обсудили ход работы по совершенствованию механизма учета имущества, созданного или приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства.
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Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
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