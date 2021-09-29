Рабочая группа рассмотрит вопросы формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии проведет первое заседание рабочей группы по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК ИЯ Малкина. По ее словам, эта задача предусмотрена Стратегией-2025.

Фото: facebook-аккаунт

– Завтра блок министра по промышленности и АПК Артака Камаляна проведет круглый стол по теме формирования единого рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС.

Также Ия Малкина сообщила, что 6 октября состоится заседание консультативного комитета по электроэнергетике под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Темирбека Асанбекова.

sichevich@sb.by

